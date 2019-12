Le Père Noël sera de passage à la Bibliothèque d’Asbestos

Asbestos (RL) - Nous voilà dans le dernier mois de l’année 2019 et donc à quelques jours seulement de la fête de Noël. Or, le Père Noël a choisi la bibliothèque municipale d’Asbestos pour faire escale dans la région et ainsi rencontrer les enfants qui auront su se montrer sages tout au cours de la dernière année. Son arrivée, au grand plaisir des représentants municipaux et des gens de la bibliothèque, est prévue pour le dimanche 8 décembre à 11h le matin et il demeurera sur place jusqu’à 14h.

À noter que les 350 premiers enfants auront la chance de recevoir un cadeau de la part du Père Noël. Plusieurs activités viendront accompagner sa visite, il y aura notamment une maquilleuse sur place de 11h30 à 13h30, un simulateur de pilotage, des collections de voitures et de trains électriques, des modèles en démonstration ainsi qu’une piste de trains électriques également. Un service de prises de photographies gratuites sera aussi disponible pour ceux et celles qui voudraient se prévaloir de l’opportunité d’avoir un cliché de leur enfant avec le Père Noël, afin d’immortaliser le moment. Par la suite la population est invitée à poursuivre la fête en se rendant du côté du centre des loisirs Notre-Dame-de-Toutes-Joies pour assister au concert de Noël de l’Harmonie d’Asbestos, qui se déroulera de 14h à 16h. Bienvenue à tous!