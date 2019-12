Une bonne récolte pour la Guignolée

Windsor (RC) – La Guignolée des Chevaliers de Colomb s’est tenue le dimanche 24 novembre, en avant-midi. Les membres du Conseil2841 et les bénévoles ont sillonné la région de Windsor regroupant Val-Joli, Saint-François-Xavier-de-Brompton et Saint-Claude, incluant le lac Boissonneault.

Alors que les bénévoles, jeunes et adultes, sillonnaient les rues de Windsor ainsi que le secteur de Saint-Gabriel, les élus municipaux et des membres de la Régie d’incendie étaient postés à l’angle de la rue Saint-Georges et de la 2e avenue pour recueillir de l’argent auprès des automobilistes.

De retour à la salle des Chevaliers, les participants avaient un bon repas des Filles d’Isabelle, dont leurs fèves au lard. Au terme de l’exercice, le Grand Chevalier Jean Schinck jr. et son équipe estime que la Guignolée a pu atteindre le seuil des 11000$, auquel s’ajoutent des dons d’argent et de victuailles jusqu’à la livraison des paniers.