Guignolée des Chevaliers : Les bénévoles bravent le froid pour les plus démunis

MRC des Sources (RL) - C’est dimanche dernier que se tenait la traditionnelle guignolée des Chevaliers de Colomb pour le secteur de la MRC des Sources. Membres de l’ordre, familles et bénévoles ont donc bravé le froid matinal de façon solidaire, afin de recueillir les dons en provenance de la générosité des gens de la région. Ainsi, ils étaient donc tout près d’une cinquantaine à parcourir les rues de la ville d’Asbestos au cours de cet avant-midi du 1er décembre.

Pour M.André Beaumier, Grand Chevalier du conseil #2823 d’Asbestos, la générosité des gens était une fois de plus au rendez-vous. «Nous devrons terminer la comptabilisation complète de l’argent dans les prochaines heures, afin d’obtenir le montant exact de la récolte des dons d’aujourd’hui, mais à la lueur de ce que nous voyons présentement, il devrait s’agir d’une somme se situant dans les mêmes eaux que celle de l’an dernier, c’est-à-dire aux alentours de 4500 à 5000 dollars. Il s’agit d’une belle réussite en dépit du fait que nous ayons malheureusement eu un peu moins de bénévoles disponibles cette année. Ceci dit ce sont des choses qui arrivent et l’on doit redoubler d’efforts et continuer de travailler à faire le bien auprès de notre communauté.» De nous confier M.Beaumier, qui ne manqua pas de remercier au passage la grande générosité de la population et l’implication de l’ensemble des bénévoles, à la réussite de cette journée.

Du côté de Danville, le secrétaire-trésorier du conseil #3322, M.Michel Poirier, nous confia que les sommes recueillies étaient légèrement en dessous des années précédentes. En effet l’évaluation du montant tournerait, selon toute vraisemblance aux alentours des 3000 dollars comparativement à un millier de plus recueillis en 2018. Cette baisse serait également attribuable en partie, à une baisse du nombre de bénévoles à cet endroit pour l’édition de cette année. Bien que nous n’ayons pas les chiffres en provenance des autres municipalités, il est à noter que les Chevaliers de Saint-Adrien, Saint-Georges-de-Windsor et Saint-Camille étaient également à pied d’œuvre pour le bien des familles défavorisées, lors de cette importante journée de guignolée.