Une centaine de jeunes réunis au camp de pilotage des cadets de l’air Asbestos-Danville

Asbestos (RL) - L’école secondaire l’Escale d’Asbestos s’est vue prise d’assaut par plus de 111 jeunes cadets samedi dernier dans le cadre du premier camp de pilotage organisé pour le Centre du Québec, par l’escadron635 des cadets de l’air. Cette journée formatrice, regroupant des jeunes âgés de 12 à 18 ans venus de St-Hyacinthe, Drummondville, Victoriaville, Warwick et bien entendu Asbestos-Danville, a permis d’offrir une chance aux cadets de fraterniser entre eux, tout peaufinant leurs apprentissages en lien avec leurs degrés et grades respectifs. C’est ainsi que des ateliers sur la météorologie, la construction et les composantes d’avions, le facteur humain ainsi que des formations techniques, théoriques ont été offerts aux participants de même qu’une conférence de la part d’un pilote-remorque et assistant professeur de l’Université de Sherbrooke, M.David Rancourt.

La seconde partie de la journée, fut quant à elle plus festive et légère avec notamment un segment de soirée musique et danse pour les jeunes. Pour la capitaine France Courtemanche, représentante des opérations aériennes pour le Centre du Québec, ce camp se veut une belle opportunité de promotion du monde de l’aviation pour les jeunes et de découvrir plus en profondeur le domaine tout en bénéficiant d’enseignements de qualité, offerte par des officiers de compétences avancées. Des propos encensés par le capitaine Éric Bergeron, commandant de l’escadron635 d’Asbestos-Danville, qui souligna d’ailleurs que le financement de cette journée a été assuré principalement par le programme de soutiens et développements de la Défense nationale.

Ce dernier profita également de l’occasion pour adresser des remerciements tout spéciaux à la direction de l’école secondaire l’Escale pour avoir permis la tenue de cet événement en ses lieux. Les activités des cadets de l’air de l’Escadron635, se poursuive chaque jeudi soir au centre Notre-Dames-de-Toutes-Joie et un camp de survie hivernale attends les 29 cadets de la région à la fin du mois de janvier prochain, dans ce qui sera l’une des prochaines sorties prévues du groupe.