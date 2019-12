Corps de cadets : Présidence d’honneur du Major Laporte

Windsor (RC) – Le commandant, le Capt. Louis-René LabrecqueCD, les officiers, les instructeurs civils, la Présidente du Comité de soutien, MmeNancy Dumont et ses membres, ainsi que les cadettes et cadets du Corps de cadets2950 de Windsor on présenté leur Parade du commandant sous la présidence d’honneur du Major Sébastien Laporte, CD Unité régionale de soutien des cadets.

L’évènement a eu lieu le mardi 3 décembre, de 19h à 20h30, à la salle des Chevaliers de Colomb située à 5, rue Greenlay Sud à Windsor. La tenue militaire et de ville était exigée.

Marie-Clara Delage

À l’occasion de cette présidence d’honneur, le corps de cadets2950 a organisé une remise d’un prix à l’ancienne cadette du Corps2950, Marie-Clara Delage. Elle a reçu une citation signée du Brigadier-Général (BGen) Cochrane, le commandant du groupe de soutien national aux cadets, qui est en d’autres mots le commandant de toutes les organisations des cadets du Canada.

Cette citation souligne ses qualités et son implication remarquables lorsqu’elle était cadette. La parade était sous la présidence d’honneur du Major Sébastien Laporte.

La mairesse de la Ville de Windsor, Sylvie Bureau, les parents et amis étaient sur place.