Le capitaine donne l’exemple et la victoire au Desjardins-Wild

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor a joué avec le feu sans se brûler dans un gain de 7-6, en prolongation, contre le Distributions Payeur HC d’East Angus, vendredi soir dernier. Les Windsorois ont pris des avances de 4-0 et 6-3 avant de voir les visiteurs revenir dans le match pour envoyer le match en prolongation.

C’est le capitaine Richard Camiré qui a procuré la victoire aux locaux à la grande joie des 501 spectateurs présents au Centre J.-A.-Lemay. Il a marqué son deuxième but du match alors qu’il était clairement accroché sur la séquence menant au but inscrit en période supplémentaire. Il s’agissait de son sixième but de la saison.

Tommy Lapierre (1er), Mykaël Létourneau (9e), Mathieu Corriveau (2e), Maxime Lemieux (1er) et Mathieu Arsenault (2e) ont inscrit les autres filets des vainqueurs.

Alecx Carrier (3e et 4e), Jérémy Poirier (1er), Marc-André Paquette (1er), Victor Goguen-Couture (3e) et David Charbonneau (6e) ont répliqué pour les visiteurs.

Les gardiens Vincent Houde et Sean Julien ont reçu 35 tirs des visiteurs contre 47 vers Kevin Tardif et David Couture.

Avec cette victoire, il y a triple égalité au deuxième rang du classement de la Ligue régionale de hockey alors que les formations de Daveluyville, Saint-Pierre-les-Becquets et Windsor ont 12 points. Les Windsorois ont disputé plus de matchs que les autres formations.

Le Desjardins-Wild visitera le JB à Daveluyville le vendredi 29 novembre prochain, à 20h30, avant de revenir au Centre J.-A.-Lemay pour accueillir le Boum Hockey Lemay de Saint-Boniface le vendredi 6 décembre à 20h30.

Des toutous et Dominic-Fontaine

Les partisans du Desjardins-Wild pourront apporter des toutous pour les lancer sur la glace au premier but de l’équipe. Les toutous seront remis aux pompiers de la région de Windsor afin de les remettre à des enfants de familles défavorisées de la région.

Avant le match, Richard Camiré et Mykaël Létourneau ont reçu les deux premières tranches du trophée Dominic-Fontaine remis aux joueurs ayant démontré le plus de leadership et de persévérance lors des matchs.

En terminant, le Desjardins-Wild a remis 900$ à la Fondation Justin-Lefebvre suite au match de vendredi dernier contre Saint-Pierre-les-Becquets. Ce montant comprend le don du tirage de la loterie volontaire que les gagnants ont remis à la fondation.