Des lecteurs plus engagés et une publicité efficace

Montréal - Un nouveau sondage réalisé l’hiver dernier pour le compte de l’organisme Médias d’info Canada, né du regroupement entre l’Association canadienne des journaux et la Canadian Community Newspaper Association, indique que les annonces dans les journaux imprimés constituent la forme de publicité la plus accrocheuse et efficace.

Ce coup de sonde réalisé par la firme Totum Research auprès de 800 Canadiens accordait une cote à tous les médias pour leur niveau d’efficacité (à quel point les consommateurs remarquent les annonces, moins le taux d’irritation que celles-ci provoquent). Avec une cote d’efficacité publicitaire de 77, les journaux imprimés dépassent, et de loin, tous les autres médias testés. Ils représentent en fait le seul média ayant obtenu un pointage positif - la télévision, par exemple, a obtenu une cote d’efficacité publicitaire de -7, la radio-13, et les médias sociaux, une cote de -16.

C’est au niveau de l’engagement que les médias d’information imprimés se démarquent puisque la lecture d’un journal exige toute l’attention du lecteur, alors que cette attention est souvent détournée avec les autres médias. À cet effet, ce sondage confirme que l’engagement publicitaire est presque deux fois plus élevé chez les journaux imprimés que chez la moyenne des autres médias. «Les Canadiens veulent voir de la publicité dans les journaux imprimés; on s’attend à ce qu’elle y soit et elle fait véritablement partie du contenu. Les logiciels de blocage de publicités font en sorte qu’il est difficile pour les médias numériques d’interpeler les consommateurs envers la publicité malgré les niveaux élevés d’engagement envers le contenu général et les informations» , révèlent les analystes de Totum Research.

Les annonces imprimées dans les journaux ont ainsi le pointage d’efficacité le plus élevé de tous les médias puisque les lecteurs y remarquent les annonces et sont moins irrités par elles.

De façon générale, neuf Canadiens sur 10 (88%) lisent des marques de médias chaque semaine. Il est reconnu que les journaux régionaux sont la principale source d’information locale. Les lecteurs lisent les journaux et se fient à la publicité qu’ils y trouvent. Ces médias fournissent un environnement de confiance pour la publicité, ce qui incite les lecteurs des médias d’information à passer à l’action après avoir vu de la publicité, notent les dirigeants de Médias d’info Canada.