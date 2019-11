Un nouveau prêtre ordonné pour le secteur d’Asbestos

Sherbrooke – C’est avec fierté que Mgr Luc Cyr ordonnera cette année un quatrième prêtre sur le territoire de l’archidiocèse de Sherbrooke. Louis-Philippe Provost, âgé de 35 ans, occupera ses fonctions dans le secteur d’Asbestos où il y est déjà établi pour effectuer son stage. Dimanche 24 novembre à 15h à l’église Saint-Issac-Jogues au 425, rue Chassé, Asbestos.

C’est à l’âge de 23 ans que Louis-Philippe Provost a choisi de se tourner vers la prêtrise, à la suite d’une expérience marquante vécue aux côtés de la Famille Marie-Jeunesse. À ce moment, celui qui avait délaissé ses études à l’âge de 13 ans a choisi de retourner sur les bancs de l’école pour d’abord terminer son secondaire, mais ensuite se rendre jusqu’à la maîtrise. Le vide intérieur ressenti tout au long de son adolescence a finalement été comblé par sa foi.

Louis-Philippe Provost aborde aujourd’hui la prêtrise avec l’envie de servir les autres. Cette vocation est une réponse concrète à sa quête.

«Pour moi, le bonheur est dans le don de soi. En donnant, on reçoit beaucoup plus et cela nous rend heureux», mentionne-t-il.

À la suite de ses études au Grand Séminaire de Montréal, Louis-Philippe Provost a effectué un stage d’une année à East Angus. Il a ensuite passé une année à la Bande FM de Montréal, une école de foi et de mission. Cette expérience lui aura d’ailleurs inspiré son sujet de maîtrise.

Avant lui, trois autres prêtres ont été ordonnés en 2019 sur le territoire de l’archidiocèse de Sherbrooke. L’abbé Francis Morency et le père Patrick Flageole ont été ordonnés en juin, suivis de l’abbé Jean-François Pouliot, ordonné en octobre dernier.

Avec cette nouvelle ordination presbytérale, l’archidiocèse de Sherbrooke comptera 115 prêtres.