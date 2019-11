Une 6e édition tout aussi appréciée pour le club select de Danville-Asbestos

Danville (RL) - Le Hall de Shipton accueillait vendredi dernier, la sixième édition du gala reconnaissance du club select de Danville-Asbestos. Sous le thème Plus grand que nature, cette soirée vise à honorer annuellement quelques personnalités, natives et/ou résidentes de l’une ou l’autre des municipalités nommées ci-haut, qui par leur travail et leur implication, permettent à la région de rayonner partout en province et au-delà. Cette année, l’édition comprenait trois nouveaux intronisés ainsi qu’un citoyen honoraire, en la personne de monsieur André Bourassa, architecte et véritable pionnier du développement durable.

C’est donc devant près d’une centaine de personnes présentes que les cérémonies protocolaires usuelles eurent lieu en l’honneur des personnalités de la soirée, messieurs Paul Raymond (ingénieur informatique de renom), René Laprise (météorologue et professeur de sciences, récipiendaire d’un prix Nobel en 2007) et Benoit Michel (ingénieur et gestionnaire émérite). Tous trois reçurent des plaques-trophées en verres, des certificats honorifiques de la part des députés fédéraux et provinciaux, Alain Rayes et André Bachand, de même qu’une lettre personnalisée à chacun provenant du premier ministre de Québec, M. François Legault lui-même, lettre que M.Bourassa a également eu le privilège de recevoir.

Parmi les autres points forts de la soirée, mentionnons notamment les allocutions de la mère de M.Raymond, qui est venu raconter un peu de l’histoire de son fils à l’auditoire, ainsi que la conjointe de M.René Laprise, venue prendre la parole à son tour, voilà certainement des moments qui furent empreints d’émotions. «Nous sommes ravis de voir que cette année encore les gens étaient au rendez-vous pour souligner l’apport exceptionnel de nos intronisés au rayonnement de notre communauté, qui bien qu’ils soient tous des gens de renoms, ces derniers gagnent à être redécouverts et connu pour l’ensemble de leurs œuvres.

En compagnie du maire d’Asbestos, M. Hugues Grimard, il nous a fait grand plaisir d’accueillir tous ces gens ce soir et de compter sur la présence des Maires de Saint-Camille, M.Philippe Pagé, ainsi que de celui de Wotton, M.Jocelyn Dion, ce dernier agissant à titre de représentant désigné de la MRC des Sources. Par ailleurs, je profite de l’occasion qui m’est offerte, pour remercier les précieux partenaires financiers de l’évènement, ainsi que l’Auberge Jeffrey pour l’hébergement offert à nos invités. Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition du prestigieux club select de Danville-Asbestos.» De nous confier généreusement M. Michel Plourde, membre du comité organisateur et Maire de Danville.