Panier de Noël : 2 500 $ de Desjardins pour assurer un bon départ

Windsor (RC) – Encore cette année au profit des Chevaliers de Colomb de Windsor pour les paniers de Noël, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François a remis un montant de 2 500$ au Conseil2841 des Chevaliers à l’occasion du souper mensuel. Cette récolte permet ainsi d’assurer le départ de la confection des paniers, en route vers la guignolée et autres opportunités auprès de la population.

Sur cette photo, à l’avant, regroupe la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau; l’adjointe à la direction de la Caisse Desjardins, Manon Bissonnette, et le Grand Chevalier, Jean Jr Schinck tenant le chèque symbolique. La présence du maire de Saint-Claude, Hervé Provencher, a été appréciée afin d’appuyer les efforts.

À MmeBissonnette, s’ajoutaient Isabelle Talbot, Madeleine Tardif et Chantal Laflamme de la Caisse Desjardins. Pour la Ville de Windsor, les conseillères et conseillers étaient sur place avec Ana Rosa Mariscal, Solange Richard et Daniel Pelletier. Également, sur cette même photo regroupe les Chevaliers Benoit Jacques et Marc Morin et Gérard Saint-Laurent.