Richmond lance son étude de planification de développement du réseau de transport

Richmond (RC) – La Ville de Richmond a lancé en date du 18 novembre son étude de planification stratégique du développement du réseau de transport actif. Cette étude permettra à la Ville de connaitre les besoins en infrastructures piétonnières et cyclistes et de les ajouter à la planification quinquennale de travaux. L’objectif est d’augmenter de manière significative le nombre de citoyens qui se déplacent à pied et à vélo. Un autre volet du projet sera la création d’outils de promotion du transport actif chez les richmondais.

Afin d’obtenir des résultats optimaux, la Ville profite d’Alexandre Demers (M.Env.B.ing), adjoint à la transition énergétique et aux matières résiduelles au sein du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie. Afin d’obtenir des résultats optimaux, la planification stratégie analysera de manière détaillée la situation du transport. «Une collecte de données sous forme de sondage et d’une consultation citoyenne permettra d’obtenir les informations nécessaires pour l’analyse détaillée. Ces données permettront de déterminer les besoins et les freins à l’utilisation des modes de transport actifs à Richmond», mentionne M.Demers.

Le maire de Richmond, Bertrand Ménard, est convaincu que cette étude aura un impact non négligeable. «Lors des consultations citoyennes pour la Politique municipalité Amie des aînées de Richmond, certains problèmes avec le réseau piétonnier avaient été soulevés. Nous constatons que ce sujet est aussi soulevé par le comité de pilotage de la politique familiale. Nous étions donc conscients qu’une telle étude était nécessaire afin d’établir un plan d’action. L’objectif n’est pas de réaliser l’ensemble du réseau piétonnier et cyclable d’ici 5 ans, mais plutôt d’intégrer chacun des éléments aux futurs projets de voirie. Ainsi, étape par étape, les citoyens pourront constater que de se déplacer à pied et à vélo sur le territoire de la ville sera facilité et plus agréable» prévoit dès lors M.Ménard.

Sondage

La Ville de Richmond profite de l’occasion pour son sondage auprès des citoyennes et des citoyens. Cela permettra de tracer un portrait clair de la situation du transport actif sur le territoire. Ce sondage électronique est disponible à l’adresse suivante: https://fr.surveymonkey.com/r/richmondcitoyen.

Les élèves des deux écoles primaires et celle du secondaire seront également consultés, tout comme certaines entreprises. Le but est de connaitre précisément les besoins et les freins à l’utilisation des modes de transports à Richmond.

L’étude de planification stratégique du transport actif de Richmond est financée par le Fonds vert dans le cadre de Climat municipalités – Phase 2, un programme du ministère de l’Environnement et de la Lutte découlant du Plan d’action2013-2020 sur les changements climatiques.