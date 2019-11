Danville convie ses nouveaux arrivants à un brunch convivial

Danville (RL) - Le dimanche 17 novembre dernier, se tenait à la salle du conseil des Chevaliers de Colomb de Danville, un brunch organisé par la municipalité, auquel les nouveaux habitants de l’endroit étaient conviés pour une rencontre conviviale et entièrement gratuite. Moment propice aux discussions s’il en est un, ce geste posé pour une deuxième année consécutive par le comité citoyen dont fait partie entre autres la conseillère municipale, Mme Nathalie Boissé, se veut d’abord et avant tout un temps de pause, en compagnie des gens nouvellement arrivés à Danville, afin d’en apprendre un peu plus sur eux, s’assurer de favoriser leurs intégrations à la communauté danvilloise et leur présenter du même coup l’ensemble des services et organismes présents sur le territoire, de même que les beautés naturelles qui s’y retrouvent.

Des tirages de prix de présences ainsi que des aires de jeux aménagés, accompagnèrent l’évènement qui se déroula sous le signe du plaisir de 10h à 13h.