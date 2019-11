Saint-François-Xavier-de-Brompton modifie son éclairage de rue

Saint-François – D’ici la mi-décembre, les 162 luminaires de rue situés à Saint-François-Xavier-de-Brompton seront remplacés par des luminaires aux diodes électroluminescentes (DEL). La Municipalité installera un éclairage de 3000 K, un blanc chaud confortable à l’œil.

Les travaux de remplacement devraient débuter la semaine du 25 novembre ou du 2 décembre et se dérouleront sur environ six jours. «Les coûts pour cette conversion sont de 69640$. Cependant, en raison des économies réalisées sur les frais d’électricité, nous allons rentabiliser cet investissement à l’intérieur des quatre prochaines années», explique le maire Gérard Messier.

Le maire indique également que cette conversion au complet des luminaires pour des moins énergivores s’inscrit dans une démarche de développement durable de la Municipalité. «Les ampoules utilisant la technologie DEL durent cinq fois plus longtemps que celles au sodium haute pression que nous utilisons présentement. Les études démontrent qu’une ampoule DEL de qualité a une durée de vie de 100000 heures, soit environ 25 ans. Nous estimons que les économies d’énergie peuvent atteindre 70% des coûts actuels». De plus, la certification «ciel noir» des produits sélectionnés assure une réduction maximale de la lumière émise vers le ciel grâce à son éclairage directionnel, limitant également la lumière intrusive dans les résidences.

M.Messier confirme aussi que la conversion améliorera la sécurité des piétons et des automobilistes. En effet, les nouveaux luminaires augmentent la visibilité de la chaussée et permettent de mieux percevoir les formes et les couleurs.

En février 2018, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a lancé, en partenariat avec Énergère, entreprise de services éconergétiques, un programme offrant aux villes et aux municipalités du Québec un tarif d’achat regroupé pour moderniser les réseaux d’éclairage public. Le site https://lumieresurlequebec.ca permet aux citoyens de consulter l’état d’avancement de manière simultanée et de se renseigner sur les avantages de cette initiative.