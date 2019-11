Des jeunes se démarquent au concours d’affiches pour la paix des Lions

Asbestos (RL) - La branche Lions des Sources, par l’entremise de l’organisatrice MmeLucie Gagné, tenait pour une troisième année consécutive, le concours des affiches pour la paix destiné aux jeunes de 6eannée, âgés de 11 à 13 ans. Ce concours vise à lancer des réflexions sur un thème donné, cette année le défi était de représenter par des créations originales et artistiques la quête de la paix. En tout, ce sont 35 jeunes provenant des écoles La Tourelle et La Passerelle d’Asbestos, qui se sont livrés à ces exercices de création et de réflexion sur le sujet.

Pour la branche Lions des Sources, il s’agit d’un geste simple, mais combien important de promouvoir la paix auprès des jeunes à l’aide de ce petit concours amical. De ce fait, ces derniers désirent profiter de l’occasion pour adresser leurs remerciements aux enseignantes Fanny Vaillancourt et Julie Élément de l’école de la Passerelle ainsi que Guylaine Turcot et Dominic Cadorette de l’école de la Tourelle. «Ces personnes manifestent clairement leur volonté de promouvoir la paix auprès des jeunes par ce concours simple et efficace. Merci aux jeunes qui ont la paix à cœur.» De confier le Lion Lucie Gagné par voie de communiqué. Ce sont donc trois récipiendaires par écoles qui furent couronnés à cette étape du concours qui s’étend à l’ensemble des clubs de l’organisme communautaire.

Les gagnants pour l’école La Tourelle furent: 1er prix: Olivia Pepin (50$), 2e prix à Neven Therrien (30$) et le 3e prix est allé à la jeune Maya Roy (20$). Du côté de l’école la Passerelle les échelons1 à 3, furent décernés ainsi: 1er prix à Émilie Filteau (50$), 2e prix, ex æquo, Andrew Dugrenier-Forest et Gaëlle Lalonde-Pinard (30$ chacun), puis la 3e place fut remportée par Angélique Paquette (20$). À noter que les gagnants de chacune des écoles locales participantes se mériteront la chance de passer à l’étape du district de ce concours. Félicitations à tous les participants!