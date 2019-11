Richmond : 1,3 M $ pour la construction d’un immeuble de 8 logements adaptés

Richmond (RC) – Paul Champagne, directeur général de Han-Logement, a lancé officiellement le début des travaux de construction d’un immeuble de huit logements complètement adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap physique ou intellectuel. Cet immeuble sera situé au 80, rue Craig à Richmond et représente un investissement de 1,3 M $. L’accueil des futurs locataires est prévu pour le mois de juillet 2020.

« Reconnu pour la qualité de ses logements adaptés et son concept d'habitations modernes à dimension humaine, Han-Logement reçoit constamment des invitations de l'extérieur de Magog et Sherbrooke pour réaliser des projets. La grande implication de la ville de Richmond et le fort dynamisme local démontré par la communauté d’affaires et les citoyens, se sont avérés les facteurs clé qui ont mené à l’accomplissement de ce très beau projet », mentionne M. Champagne.

À ce titre, la Ville de Richmond a su grandement affirmer son leadership et sa collaboration à travers toutes les étapes de préparation de ce projet, comme par exemple au niveau du branchement aux réseaux d’aqueduc et égout, la facilitation dans la négociation avec certains fournisseurs de services, la limitation des délais dans l’étude du projet et autres aspects.

Le maire Bertrand Ménard et les membres du conseil municipal sont heureux d’accueillir à Richmond ce projet de Han Logement. « Il répondra assurément aux besoins d’une clientèle défavorisée. Je tiens également à remercier les généreux commanditaires qui ont rendu possible ce projet à Richmond », souligne M. Ménard.

Arnaud Duchêne, conseiller à l’investissement au Fonds immobilier de solidarité FTQ, affirme avec ses partenaires-promoteurs qu’ils collaboreront à la construction d’une soixantaine de projets partout au Québec et dans tous les secteurs. « Il demeure important pour nous de participer au développement local et d’autant plus aux projets qui permettent à des ménages ayant des besoins particuliers de se loger adéquatement. Notre partenariat avec Han-Logement vise à bâtir 100 unités dans la région de l’Estrie. Déjà 24 logements sont concrétisés auxquels s’ajoutent ces huit nouveaux », précise M. Duchêne.

Logements adaptés, donateurs et partenaires et donateurs

Ainsi, la réalisation de ce type de projet ne peut être possible sans l’implication directe de plusieurs partenaires. En plus de la participation d’un groupe de huit généreux donateurs locaux, dont fait partie la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, il est essentiel de souligner la contribution substantielle de Fiducie de Placement Immobilier Propriétés DeChoix et de Provigo (Maxi) qui ont fait don du terrain.

L’aide aux personnes plus démunies dans un milieu tel que Richmond est l’affaire de tous et ces personnes et entrepreneurs l’ont bien compris. Comptant déjà 15 immeubles totalisant 97 logements répartis à Magog et Sherbrooke, Han-Logement agrandit ainsi son territoire de développement afin de palier au manque criant de logements adaptés en Estrie. L’organisme a pour mission de développer et proposer des logements adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap physique, une déficience intellectuelle dont les revenus modestes ne permettent pas de se loger adéquatement.