Belle participation au forum anglophone de la MRC des Sources à Danville

Danville (RL) - Le premier forum entièrement dédié aux citoyens anglophones de Danville et de la MRC des Sources en général, se tenait samedi dernier de 11 h à 14 h, au centre communautaire Mgr Thibault. Présentées sous une formule d’échanges conviviale, les personnes présentes étaient invitées à rencontrer différents organismes présents sur le territoire de la MRC et ainsi découvrir les services offerts par ces derniers. De ce fait, de petits kiosques explicatifs étaient installés dans l’ancien gymnase, où les bénévoles et représentants des 14 organismes sur place se faisaient un réel plaisir de répondre aux questions de la population.

Au terme de cette période de visites et discussions libres avec les organismes, un léger goûter fut gracieusement offert en prémices à de petits ateliers de concertations, qui furent réalisés dans la dernière portion de la journée. « Nous sommes très heureux de voir la réponse de la part de la communauté anglophone de la région aujourd’hui. Vous savez quand on tient ce genre d’activité, nous ne connaissons jamais vraiment à l’avance quel sera le taux de participations des gens. Or de voir plus d’une trentaine de citoyens s’être déplacés pour l’occasion, cela nous envoie un signal fort de leur intérêt. » De confier fièrement la conseillère municipale danvilloise, Mme Nathalie Boissé.

Lors de son mot d’ouverture, le maire de l’endroit, M. Michel Plourde, mentionna pour sa part toute l’importance communautaire d’une telle journée. Il souligna notamment l’essentiel d’une bonne synergie au niveau de la population anglophone-francophone, qui aide à faire grandir une communauté et très certainement jouer un rôle d’importance dans le rayonnement d’une région comme la MRC des Sources.

Notons que les réponses obtenues en lien avec les questions des organisateurs, ainsi que les suggestions et commentaires recueillis auprès des participants, seront rassemblées dans leurs ensembles, afin d’être dûment analysées en comité par la suite.