Valfamille entreprend une collaboration avec la Fondation Lucie et André Chagnon

Val-Saint-François – Plusieurs organismes de la MRC qui œuvrent auprès des jeunes de la région se sont rassemblés pour souligner le début d’une grande mobilisation intersectorielle pour la réussite éducative et le bien-être des jeunes du Val-Saint-François. Cette importante démarche, soutenue par la Fondation Lucie et André Chagnon, va permettre d’augmenter les connaissances des intervenants sur la réalité des enfants et des jeunes, de partager une compréhension commune des enjeux jeunesse en lien avec la réussite éducative et de mobiliser les organisations dans la construction et la réalisation d’un plan concerté.

Ainsi, au courant de la prochaine année, différentes rencontres seront organisées afin de faire un portrait des enjeux jeunesse et d’identifier des priorités pour la région. « Cette démarche va être teintée par une approche de proximité auprès des jeunes de notre région. Pour nous, il est impératif de les consulter dans leur milieu, notamment à l’école, afin d’identifier leurs besoins et leurs aspirations pour l’avenir de notre région » a soutenu Madame Varnier, coordonnatrice de Valfamille, lors de la conférence de presse.

Les partenaires de Valfamille souhaitent remercier la Fondation Lucie et André Chagnon pour leur soutien financier de 77 171 $ et leur accompagnement technique dans cette démarche constructive pour l’avenir des jeunes du Val-Saint-François, dont la première étape se réalisera jusqu’en novembre 2020.