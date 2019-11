Belles réussites pour les Patins d’argents

Windsor – Les patineuses et patineurs du club des Patins d’argents (CPA) de Windsor ont débuté leur année en force. Ce sont 11 garçons et filles qui ont participé à la compétition Jocelyn Proulx qui se tenait à Magog les 18, 19, et 20 octobre. Ils ont récolté: un ruban or, un d’argent, quatre de bronzes, une médaille d’or et une médaille d’argent ainsi qu’une 4e une 6e et une 7e place.

«Bravo à Rosalie, Ludovyck, Ozyane, Marylune, Alexis, Laurence, Zachary, Delphine, Jeanne, Sophie et Tatiana pour ces belles performances», de retenir Dyane Groulx pour les communications du CPA.