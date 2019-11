Nouvelle signalisation dans le Canton de Melbourne

Melbourne – Dans le but de rendre la circulation sécuritaire pour tous les utilisateurs des chemins de sa municipalité, les membres du conseil du Canton de Melbourne ont décidé de procéder à l’ajout d’arrêt obligatoire sur certaines intersections.

Les chemins qui sont visés sont d’Ely, Burrill et Lay. Depuis quelques années la circulation sur ces chemins est en continuelle hausse. La vitesse de 70 km/h sur les trois chemins et la distance de visibilité sur le chemin Burrill jusqu’à l’intersection avec le chemin d’Ely, a aussi été prise en considération. Il était devenu nécessaire de procéder a l’ajout de ces arrêts afin de sécuriser les résidents et les usagers du réseau routier.

Le Canton de Melbourne procède présentement à l’installation de la nouvelle signalisation afin d’aviser la population, de la mise en vigueur des arrêts obligatoires. Sur le chemin d’Ely, il y aura désormais des panneaux d’arrêt dans les deux directions en plus de ceux existant sur les chemins Burrill et Lay.