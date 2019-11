La résidence intermédiaire Monfette accueille sa 100e bénéficiaire

Asbestos (RL) - La résidence Monfette d’Asbestos, qui offre un service d’hébergement alternatif à ceux que l’on peut retrouver au sein des différents centres de soins de longues durées, a célébré le 9 octobre dernier l’arrivée de sa 100e bénéficiaire depuis son ouverture en la personne de MmeMarie-Rose Lepage. Fondée le 20 juillet 2000, cette résidence pour personnes en pertes d’autonomies et/ou ayant un déficit cognitif ou physique entre autres, compte neuf résidents en ses murs.

Supporté par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, ce centre offre un milieu de vie adapté aux conditions de sa clientèle. Décors, ameublements et aménagements physiques, tout est pris en considération afin de recréer au mieux possible, un milieu de vie familial et ainsi aider les résidents à se sentir davantage comme à la maison.

C’est donc entouré de membres de sa famille, de la présidente par intérim, Monique Fréchette et de la directrice, Brigitte Drouin, de gens du conseil d’administration, ainsi que du personnel de l’établissement, que madame Lepage a fait son entrée à la résidence Monfette. Fait à noter que plusieurs bénévoles de longue date collaborent toujours auprès de cette corporation œuvrant à but non lucratif, tels que, l’un des membres fondateurs Henri Turcotte, ainsi que des bénévoles de la première heure, MmesMonique Fréchette et Doris Côté.