Club Optimiste : 30 ans de soutien et d’activités parmi la communauté

Windsor (RC) – À l’approche du mois d’octobre, le Club des Optimistes de Windsor a souligné son 30e anniversaire auprès de la région windsoroise. À cette occasion, un souper spaghetti a été servi le 24 septembre dernier à la salle des Chevaliers de Colomb. En présence de plusieurs convives regroupant des amis, des proches parents et de bénévoles, les Optimistes célèbrent cette année trois décennies auprès de la communauté.

C’est plus d’une dizaine d’activités que les Optimistes organisent annuellement dont la Sécurité à vélo, les courses de boîtes à savon, les visites auprès des personnes hospitalisées, les danses et jeux pour les amis atteints de déficience intellectuelle et physique le samedi en après-midi, la musique country et folklorique du dimanche, l’Halloween, la fête de Noël à l’aréna en lien avec la Ville de Windsor.

«Parmi toutes ses activités, le légendaire violoniste feu Louis Morel et son épouse feu Yolande Riendeau nous a permis d’assurer de poursuivre notre musique. Depuis maintenant 25 ans, Jules Chabot (guitare et chansons), Denis Forgues (clavier), Denise Gagné (animatrice) et moi même, Jean-Claude Gagné (guitare et chants) nous permet de continuer la musique country et folklorique en plus d’être Optimistes au sein de la communauté», d’apprécier M.Gagné.

À ses nombreux volets, trois autres s’ajoutent. Il s’agit de l’Art de s’exprimer, Opti-Génie et les Concours d’écriture. Depuis plusieurs années, l’enseignant André Houle, maintenant à la retraite, continue de supporter les jeunes de 4, 5 et 6 années dans les écoles de Saint-Philippe et de Saint-Gabriel à Windsor. «Chaque année, c’est très motivant de voir ces jeunes qui prennent part aux compétitions. Je suis à la fois heureux de participer avec mes collègues et aussi les parents qui nous encouragent. Au cours des années, les jeunes de la région de Windsor ont réussi de belles étapes dans le cadre des finales de zones liées au District Sud du Québec», heureux de constater M.Houle qui a été président et membre au sein des Optimistes durant les années1970. Le club a toutefois cessé ses activités et c’est à partir de 1988 que des membres ont repris leur élan

Lors du souper du 24 septembre dernier, les Chevaliers de Colomb de Windsor et son Grand-Chevalier, Jean Schinck jr, ont tenu à souligner l’entraide du Club des Optimistes depuis 30 années. Félicitations et beaucoup d’évènements et d’activités pour les prochaines années.

Pour l’année2019-2020, c’est Mario St-Onge qui prendra la relève de Luc Gilbert à titre de président.