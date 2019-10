Belles voitures, bières, saucisses et spectacle : un succès au-delà des attentes

Windsor (RC) – C’est par une température exceptionnelle que la journée du 13 octobre s’est déroulée au Parc historique de la Poudrière. Il s’agissait de la première édition de l’exposition de voitures anciennes qui a ravi les amateurs tout au long de la journée. À cette nouveauté s’ajoutait le souper de bières et saucisses suivi du spectacle en soirée.

Coordonnatrice générale de la Poudrière, Yannik Scrosati affirme que c’est plus de 500 personnes qui ont circulé sur le site du Parc historique lors de la journée. Les gens ont profité des 25 kilomètres de sentier, de la féérie des couleurs, du musée ainsi que les vedettes du jour: les voitures antiques et surtout celles des années60 et 70.

«Plus de 70 voitures sont passées sur le site du second bâtiment nommé le Magasin Général au cours de la journée. Les jeunes et moins jeunes en ont eu plein les yeux et la beauté des véhicules sur place a ajouté du charme au site historique et au bâtiment. Ce fut un franc succès, entre autres grâce à la collaboration de Josiane Morin et Dominic Turcotte à l’accueil et au placage des véhicules. Les propriétaires de voitures provenant de partout au Québec sont tombés sous le charme du site enchanteur et ont déjà hâte à la prochaine édition!», souligne Yannik Scrosati.

Installé au bâtiment principal, le souper spectacle bières et saucisses a régalé les convives. Fred Péloquin assurait l’animation musicale tout en racontant l’histoire de la Poudrière de Windsor avec un soupçon de fantastique! Sa conjointe Josiane Lamoureux, artiste de cirque, a livré un spectacle flamboyant et inusité. De quoi à retenir pour la prochaine année.