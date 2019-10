La collectivité des Sources s’unit pour lutter contre la pauvreté

Asbestos (RL) - Le 17 octobre dernier se tenait la journée internationale de la lutte pour l’élimination de la pauvreté. Or, dans l’objectif de se mobiliser pour la cause et d’envoyer un message fort de solidarité, la Table d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale des Sources, organisait en compagnie de plusieurs collaborateurs locaux, l’évènement Les 12 heures de solidarité à la Sauce des Sources. Le principe de cette initiative communautaire était de rassembler des élus, différents membres d’organismes de la région, intervenants du milieu et bénéficiaires autour d’un projet commun, qui fut d’apporter leurs contributions à la confection d’une gigantesque chaudronnée de sauce à spaghettis.

Ainsi, tout au long des 12 heures qu’auront durées l’évènement, les gens se sont relayés dans les locaux de la cuisine amitié du 412 boulevard Simoneau à Asbestos, pour venir couper des légumes et échanger entre eux. Agissant à titre de porte-parole de l’activité, le Maire de Saint-Camille, M.Philippe Pagé est venu mettre la main à la Sauce en compagnie d’autres élus tels que messieurs Hugues Grimard, Pierre Therrien et Alain Roy notamment, sans oublier la présence du député de Richmond, M. André Bachand.

Au final, ce sera plus d’une soixantaine de personnes qui auront fait le choix d’apporter un légume et d’offrir une heure de leur temps, afin de supporter la première édition de cette formule communautaire. Le comité organisateur formé de Jade Lescault, France Blanchet, Philippe Pagé, Véronique Poirier, Pascal Brien, Jean-Philippe Richer et Julie Boisvert, tient à remercier la population, les organismes impliqués, les écoles participantes, la ville d’Asbestos, l’ensemble des intervenants de la Table d’action ainsi que le dépannage alimentaire la Manne à qui seront remis les quelques 500 à 600 portions produites, dans le but de les redistribuer aux gens dans le besoin de la région.