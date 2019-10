Super party d’Halloween au profit du rallye de la rose des Andes

St-Francois-Xavier - L’équipage The rock on team qui prendra part au rallye du Trophée de la rose des Andes en avril 2021 en Argentine est fière de vous inviter à prendre part à un super party d’Halloween qui se tiendra le samedi 2 novembre au centre communautaire France Gagnon-Laprade à St-Francois-Xavier-de-Brompton à compter de 19h30.

Un super bon chansonnier de la région, Carbo sera sur place pour une ambiance spectaculaire garantie et un service de bar sera également disponible sur place. Vous pouvez vous procurer vos billets dès maintenant au coût de 15$ en communiquant soit avec Karine Plouffe au 819-574-0642 ou avec Bianka Mailhot au 819-446-4692 ou encore en visitant la page Facebook de l’équipe «The rock on team». Des prix seront remis aux plus beaux costumes, il faut vraiment que vous y soyez!

Une belle occasion de venir vous amuser et par le fait même de venir nous encourager dans notre belle quête humanitaire. La participation des femmes québécoises à cet évènement chaque année permet de soutenir financièrement deux causes humanitaires soit le club des petits déjeuners au Québec et Enfants du désert en Argentine qui est un centre d’équinotherapie pour enfants handicapés. Nous sommes très fières de faire partie de ces femmes qui ont envie de faire une différence par le biais de la poursuite de leurs rêves.