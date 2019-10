Nordik Blades : Le premier duel à l’avantage du Wild

Asbestos (RL) - Le premier affrontement tant attendu entre les formations du Nordik Blades et celle du Desjardins-Wild de Windsor s’est conclu à l’avantage des visiteurs par la marque de 3 à 1 vendredi soir dernier à l’Aréna Connie-Dion d’Asbestos. Les nouveaux rivaux en provenance du Val-St-François se présentaient au domicile du Nordik Blades avec une confiance renouvelée, acquise lors de leur plus récent match remporté la semaine précédente face aux Distributions Payeur H.C. d’East-Angus.

Tel qu’anticipé l’intensité était au rendez-vous et bien que la marque finale n’affiche qu’un différentiel de deux buts, il n’en demeure pas moins que sans le brio du gardien Alexis Verhoef encore une fois, le pointage aurait pu être fort bien différent, lui qui a dû faire face à un barrage en règle de 51 lancers alors que ses coéquipiers dirigeaient quant à eux 33 rondelles sur la cage du Wild, défendue par Sean Julien. En dépit du fait qu’aucune des deux formations n’ait été en mesure de capitaliser en avantages numériques au cours de la rencontre, l’indiscipline aura joué un rôle important dans l’issue de la rencontre alors que les locaux ont offert pas moins de huit avantages numériques à l’adversaire contre six pour le Wild. D’ailleurs la hargne et la robustesse se sont manifestées davantage au dernier tiers laissant présager la naissance de cette fameuse rivalité, pratiquement inévitable entre les deux formations géographiquement limitrophes.

Michael Couture, Sam Grenache et Richard Camiré ont inscrit les filets du côté des vainqueurs alors que Tommy Treillet en première, sur des passes de Sam Fredette et Guillaume Brouillette, assurait la timide réplique pour le Nordik Blades. Qu’à cela ne tienne, Asbestos aura l’occasion de se reprendre dès ce vendredi 18 octobre et d’inscrire un premier gain cette saison, alors qu’il rendra la politesse au Desjardins-Wild en lui rendant visite au centre J.A.Lemay à compter de 20h30.