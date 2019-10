Un terrain nivelé

Windsor – C’est la semaine dernière qu’une excavatrice a rasé ce qui restait du duplex situé à l’angle de la rue Saint-Georges et la 5e avenue. Rappelons que le bâtiment avait été rapidement la proie des flammes durant la matinée du 26 juillet dernier. Les deux casernes des pompiers de la Régie municipale d’incendie de la région de Windsor et celle de Saint-Claude en entraide avaient combattu durant toute la journée afin d’éviter que les flammes s’attaquent à l’environnement immédiat. Par chance, personne n’a été blessé et les assurances ont permis de s’installer convenablement. Pour l’instant, le terrain est nivelé.