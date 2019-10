Québec accorde près de 960 000 $ à cinq organisations de la MRC des Sources

Asbestos – Le gouvernement du Québec attribue, par l’entremise du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources, des aides financières totalisant 784915$ à la Corporation de développement socioéconomique d’Asbestos ainsi qu’aux entreprises Espace du Carmel, Microbrasserie Moulin7, Palco et Productions du Treizième afin d’appuyer la réalisation de projets qui représentent des investissements totaux de plus de 2376000$ dans la MRC des Sources. De plus, Investissement Québec (IQ) accorde, à même ses fonds propres, un montant de 175000$ à l’entreprise Palco.

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, MmeMarie Ève Proulx, et le député de Richmond, M.André Bachand, en ont fait l’annonce aujourd’hui.

Les contributions financières se résument comme suit :

Corporation de développement socioéconomique d’Asbestos: Construction d’un bâtiment destiné à la croissance de l’entreprise Ardobec (267,915$)

Espace du Carmel: Démarrage d’une auberge (300,000$)

Microbrasserie Moulin 7 : Acquisition d’équipements spécialisés (17,000$)

Palco: Acquisition d’équipements spécialisés (175,000$) et (175,000$) du fonds propres d’IQ.

Productions du Treizième: Développement de marchés (25,000$)

Pour un total de: 959,915$