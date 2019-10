6 000 $ seront versés à des organismes jeunesse

Richmond – Le 16 août dernier se déroulait, au Club de golf de Richmond, la 2e édition du Tournoi des Maires. Plus d’une centaine de golfeurs étaient présents lors de cet événement où tous les profits amassés étaient remis à des organismes régionaux qui ont pour mission de venir en aide aux jeunes.

Le 2 octobre, les maires des municipalités de Cleveland, Melbourne et Richmond remettaient les chèques à six organismes de la région totalisant un montant de 6 000$.

«Les organismes communautaires jouent un rôle très important dans le développement des jeunes. Le Tournoi des maires a été créé dans le but de motiver les jeunes à bouger et à les intéresser à l’engagement communautaire. En tant que municipalité, nous croyons qu’il est essentiel de faire notre part et de contribuer au développement des citoyens de demain», a affirmé Herman Herbers, maire de la municipalité de Cleveland.

Les fonds amassés lors de l’événement ont été versés aux organismes suivants: le Club de soccer Celtic de Richmond, le Richmond Scouts, le Richmond Girl Guides, Les Tourbillons de Richmond, Amélia Blinn (athlète de patinage sur courte piste) et le Club de golf de Richmond - Cours de golf junior.

La communauté d’affaires remerciée pour sa générosité

Les sommes amassées dans le cadre de cette activité de financement proviennent de l’implication des entreprises de la région.

«Nous souhaitons souligner l’apport des gens d’affaires qui ont rendu cette 2e édition possible. C’est beau de constater que toute la communauté se mobilise avec autant de générosité», a souligné James Johnston, maire de la municipalité de Melbourne. Le maire de la ville de Richmond, M. Bertrand Ménard était heureux d’annoncer la tenue d’une troisième édition en 2020.

«Établir des liens solides entre les générations et investir dans nos jeunes, c’est la clé pour solidifier les liens d’une communauté envers leur région. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous amorçons les préparatifs pour la 3e édition qui se tiendra en août 2020. Nous espérons que la prochaine édition sera couronnée d’autant de succès pour aider encore plus de jeunes», a-t-il conclut.