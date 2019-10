L’ingéniosité d’un Asbestrien qui fait du chemin

Asbestos (RL) - M. Gérald Mailhot, résident d’Asbestos, aura suscité beaucoup de questions et fait tourner bien des têtes avec son vélo tandem inversé au cours de la dernière année. Bien que les droits de l’invention ne lui incombent pas, l’homme de 82 ans qui est un retraité de la défunte mine Jeffrey depuis plus d’une vingtaine d’années, s’est adonné à la conception complète d’une réplique de ce vélo aperçu dans une publicité télé de la compagnie d’analgésique Advil.

C’est donc à l’aide de deux vieux cadres de vélos identiques de marques CCM récupérés ici et là que le bricoleur a entrepris son travail au cours de l’été2018. Une fois la structure du châssis assemblée, ce fut au tour de la peinture et de tout le mécanisme d’engrenage inversé, comprenant le machinage de pièces et bons nombres d’ajustements divers. Ce projet, qui au final aura nécessité plusieurs centaines d’heures de travail, s’était poursuivi dans le sous-sol de la résidence personnelle de M.Mailhot au cours de l’hiver suivant, afin de terminer la conception du tandem dos à dos et y ajouter un mannequin articulé de façon permanente à l’arrière. «J’ai eu le goût d’installer un mannequin à l’arrière, afin de donner l’impression aux gens que nous sommes toujours deux.

De concevoir le vélo est une chose en soi, mais ce que je trouvais particulièrement intéressant était de trouver une façon d’y intégrer un passager fictif, qui donnerait l’impression à première vue d’être humain. Pour ce faire j’ai pris les mesures de mon propre corps afin de créer à base de bois, de nylon et de styromousse, l’ensemble des pièces du mannequin grandeur nature que l’on peut voir sur le vélo. À noter que des mécanismes me permettent de faire lever un bras au mannequin ainsi que de lui faire tourner la tête.» De nous expliquer fièrement monsieur Mailhot. Certains auront pu voir le tandem sillonner les pistes cyclables de la région en quelques occasions ou encore en ouverture de la plus récente parade du festival des Gourmands, alors que le frère du concepteur conduisait le vélo à titre démonstratif. Bien qu’il n’exclue pas la possibilité de le vendre dans le futur, M.Gérald Mailhot exposera d’ici là son tandem au public, alors que ce dernier se verra juché dans les hauteurs du complexe sportif CBA, situé aux abords de l’aréna Connie-Dion à Asbestos.