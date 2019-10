La MRC des Sources entame un processus d’élaboration d’une stratégie globale d’attractivité territoriale

Asbestos – Afin d’assurer la vitalité économique et démographique de sa région, la MRC des Sources, appuyée de ses partenaires, investit 300000$ dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie globale d’attractivité territoriale.

Le processus attractif étant bien amorcé en Estrie, entre autres, avec la démarche menée par Vision attractivité, la MRC des Sources souhaitait profiter de la conjoncture pour élaborer une stratégie globale visant à bonifier et à consolider le pouvoir attractif des municipalités de son territoire.

«Nous sommes bien conscients de tous les efforts déployés au régional pour attirer de nouveaux travailleurs en Estrie et nous voulons outiller l’ensemble de nos municipalités pour qu’elles puissent charmer ses nouveaux arrivants et répondre à leurs aspirations», affirme Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville d’Asbestos.

L’élaboration d’une stratégie globale d’attractivité territoriale est une démarche qui demande du temps et qui nécessite d’abord l’appui de partenaires financiers. En plus des 145000$ investit par la MRC des Sources, le Fonds de diversification économique de la MRC des Sources injecte la somme de 100000$ dans la démarche. La SADC des Sources vient aussi bonifier l’enveloppe avec une contribution de 50000$.

Dans les six premiers mois, la MRC des Sources procèdera à plusieurs ateliers de consultation et de remue-méninges afin d’identifier les éléments d’unicité du territoire, de quantifier le potentiel attractif de chacune des municipalités et d’arrimer le tout avec les différentes stratégies régionales. L’ensemble de ses étapes sera réalisé grâce à la participation des municipalités, des membres des comités de l’Agenda21 et du forum citoyen de l’Agenda21.

Par la suite, la MRC procèdera à la rédaction du cadre stratégique d’attractivité et au plan d’action s’y rattachant. L’ensemble du processus devrait être finalisé pour l’été2020.