La population de la région de Richmond est invitée à la Foire Santé et du bien-être

Richmond – Le Centre d’apprentissage communautaire (CLC) de l’École secondaire régionale de Richmond, en partenariat avec le CLSC Richmond (CIUSSS de l’Estrie - CHUS), l’Association des Townshippers et la concertation Valfamille, invite la population à la Foire Santé et bien-être qui se tiendra le samedi 5 octobre, de 10h à 14h.

En tant que portail vers les ressources communautaires et en soins de santé offerte dans la région de Richmond et des environs, cet évènement vise à faire le pont entre la population anglophone et les services locaux, au moyen de kiosques présentant services et activités de divers organismes et associations de la région de Richmond.

Des ateliers, des présentations et démonstrations seront aussi proposées durant la Foire pour expérimenter les activités offertes dans les organismes, et ce, dans une ambiance familiale et conviviale. Et c’est gratuit!

Pour information, communiquez avec Siu-Min Jim, coordonnatrice et agente de développement communautaire, au 819 826-3702, poste24026, ou par courriel: richmondclc@etsb.qc.ca.