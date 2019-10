105e anniversaire de M. Paul-Émile Préfontaine

Sherbrooke – Le samedi 28 septembre, nous avons célébré le 105e anniversaire de notre père, M.Paul-Émile Préfontaine, rapporte l’une de ses filles, Line. La fête a débuté par un diner au resto, car il voulait manger un filet mignon. Puis, tout le monde s’est rassemblé dans la salle communautaire de la Résidence Portland où il demeure depuis 15 ans. Il a reçu les vœux de ses arrière-petits-enfants, de ses petits-enfants et bien sûr de ses enfants Lise, Nicole, Jean-Claude, Michel (feu Christiane) et conjoints et amis.

Né à Saint-François-Xavier-de Brompton le 26 septembre 1914, il découvre une passion dès l’âge de 12 ans, celle de l’aviculture. La génétique étant un domaine d’intérêt, il a su améliorer le rendement de ses poules pondeuses par différents croisements. À 23 ans, il obtient le titre de meilleur producteur avicole du Canada.

Il s’établit à Ascot-Nord (Fleurimont), fonde sa famille et exploite sa ferme avicole pendant 40 ans. Il a joué un rôle actif dans sa paroisse.

Vif d’esprit, curieux, il est un fier bâtisseur et créateur et aime raconter des histoires sur sa vie. Aujourd’hui, à 105 ans, il est toujours actif sur son ordinateur et aime la vie et les gens. Félicitations à cet homme d’exception qui fait partie de notre vie.