Le Calendrier 2020 des Scouts à domicile et à des points de ventes

Montréal/Val/Sources – Les Scouts du Québec et du Canada ont lancé en date du 24 septembre leur calendrier 2020. Fort du succès obtenu en 2018 et 2019, l’Association des Scouts récidive avec un calendrier illustré de l’artiste Isabelle Arsenault, marquant ainsi la 69e édition.

Isabelle Arsenault est une illustratrice reconnue et primée à plusieurs reprises sur la scène internationale. Ses nombreuses publications incluent les romans graphiques dont, entre autres, Jane, le renard et moi et Louis parmi les spectres qu’elle partage avec Fanny Britt aux éditions de La Pastèque.

Elle a été lauréate du Prix littéraire du Gouverneur général en illustration à trois reprises, et deux de ses livres ont été nommés dans la liste des 10 meilleurs livres illustrés de l’année selon le New York Times. La poésie exprimée à travers ses univers graphiques, la douceur de son trait et la puissance d’évocation de l’ensemble de son œuvre en ont fait une des illustratrices québécoises les plus connues et estimées.

Des Sources et du Val-Saint-François

Les sonnettes des maisons s’activent et les scouts débarquent avec leur nouveau calendrier. C’est le moment de les encourager et de partager leur passion pour un monde meilleur en investissant dans une bonne cause. Plusieurs scouts d’Asbestos et de Windsor verront à promouvoir le Calendrier 2020 auprès des citoyens de chacune des MRC.

L’Association des Scouts du Canada regroupe 17000 membres francophones. Sa mission est de promouvoir et soutenir le développement intégral des jeunes, et ce, afin qu’ils atteignent leur plein potentiel comme individus et qu’ils jouent un rôle actif dans la société comme membre de leurs communautés. Pour plus d’information: 514 252-3011 ou 1 866 297-2688.