Caritas Estrie : le District 23 remet 13 projets pour un total 16 450 $

Val-Saint-François (RC) – Grâce au Fonds de lutte contre la pauvreté et l’injustice, Caritas Estrie distribue 188608$ à la grandeur de l’Estrie. Près de 150 projets, en lien avec la lutte contre la pauvreté et l’injustice, la jeunesse et la famille, seront remis de l’avant par des organismes sociocommunautaires de partout en Estrie. Pour le district23 Windsor-Richmond-Valcourt, 13 projets locaux ont reçu une aide financière d’un montant total de 16450$.

Parmi les groupes soutenus, mentionnons entre autres les Conseils des Chevaliers de Colomb de Windsor, Richmond, Lawrenceville et Bonsecours; le Centre d’action bénévole de Richmond, le 14e Groupe Scouts de Windsor, les Filles d’Isabelle de Windsor et la Maison des jeunes de Valcourt.

«Pour bien s’adapter aux besoins du milieu, le Fonds a été réparti en neuf enveloppes locales. Pour administrer, recevoir et sélectionner les demandes, le Fonds a fait appel à des comités locaux composés de représentants de Caritas Estrie, de l’Archidiocèse de Sherbrooke et des Chevaliers de Colomb. Pour le district23, le comité était formé de Marie-Josée Heppell de Windsor, Jean-Guy Mercier d’Ulverton et de Clément Beauchemin de Valcourt.

Ce Fonds se renouvelle chaque année puisqu’il est financé par les campagnes du Pain partagé et de la bougie pour la Paix. Le prochain appel aura lieu en mars 2020 et les formulaires de demande seront disponibles dès janvier 2020 sur le site: www.caritas-estrie.org.

Richmond

• Les Tabliers en Folie: Achats de denrées alimentaires pour les ateliers des Cuisines collectives.

• Chevaliers de Colomb, Conseil1950: Fonds de dépannages, épiceries, premiers secours, vêtements et transports.

• Centre d’action bénévole: Popote roulante, achats de denrées alimentaires.

• Fabrique Sainte-Bibiane: Catéchèse, achats de matériels pour des activités.

Windsor

• Filles d’Isabelle, Cercle 654: Achat de laine pour vêtements tricotés et ajoutés au panier de Noël.

• Chevaliers de Colomb, Conseil2841: Paniers de Noël et dépannages durant l’année.

• 14e Groupe Scouts: Rabais sur inscriptions aux activités.