André Bachand célèbre sa première année à titre d’élu provincial

Asbestos (RL) À l’instar de ses collègues députés et de l’ensemble des membres de la Coalition Avenir Québec, André Bachand fête cette semaine la première année de son élection. Alors que ce dernier a obtenu la confiance des gens de Richmond lors du scrutin du 1er octobre 2018. Après des passages au niveau municipal et fédéral, le nouveau député caquiste se voyait donc confier un premier mandat au niveau du palier gouvernemental provincial. «Il est important de souligner la date du 1er octobre, mais il est tout aussi important de mentionner le travail qui s’est fait en amont, soit 30 à 45 jours avant la date de l’élection. Dès ce moment, l’ensemble de notre équipe de campagne électorale s’est vraiment mobilisé dans un but commun, soit celui d’aller à la rencontre des gens du comté, les écouter, échanger avec eux sur leurs besoins directs, ainsi que de présenter notre vision et nos propositions pour Richmond.» De confier M.Bachand.

Élu avec 39,6% des suffrages, soit le double des voix de sa plus proche rivale, monsieur Bachand, affirme très humblement approcher chacune des journées depuis son élection avec un sentiment de privilège, soit celui d’avoir le mandat de représenter les gens de Richmond à l’Assemblée nationale, ainsi que de les accompagner au quotidien. «… Pour moi qui suis issu du monde municipal au départ, c’est un grand plaisir de partager le quotidien des gens et de leur apporter mon soutien, non seulement j’apprécie cela au plus haut point, mais je me sens confortable dans ce rôle. Je tiens donc une fois de plus à réitérer mon engagement et remercier le plus sincèrement du monde, l’ensemble de la population de Richmond de m’avoir accordés leur confiance à pareille date l’an dernier.» A-t-il ajouté.

Si l’on regarde le bilan global des 12 derniers mois, nous remarquons qu’en dépit des ajustements de départs au niveau locatif et de la logistique, qui ont été un peu plus longue qu’anticipés, force est d’admettre qu’André Bachand et son équipe, sont de tous les dossiers prioritaires pour la circonscription, comprenant les enjeux des secteurs urbains et ruraux (besoins en agricultures, pénurie de médecins, éducation, développement économique, etc.). Rappelons que le comté de Richmond s’étend de la municipalité d’Ham-Sud à celle de Sherbrooke (arrondissement de Brompton-Rock-Forest-Saint-Élie-Deauville) tout en passant évidemment par la ville de Richmond et ses environs.