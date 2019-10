Municipalités et entreprises au profit de la Poudrière

Windsor (RC) – Dans le contexte des efforts visant à raviver de nouvelles idées et d’aménagements pour le Parc historique de la Poudrière en cette première étape de l’année 2019, la 23e édition des Vins et fromages s’est tenue en deux parties, l’une le mardi 24 septembre avec le volet «Municipal» et celui des «Entreprises» le jeudi 26 septembre.

Avec 80 convives le mardi et peu plus de 70 le jeudi, l’ambiance amicale y a été pour beaucoup. Une quinzaine de bénévoles de la Poudrière et de membres de la Ville ont préparé les fromages du Québec. Conseillère chez Acti-Vin, Audrey Bouchard a sélectionné des vins pour chacune des étapes, dont celle des terrines et des desserts. L’ambiance musicale a été confiée à la pianiste Mireille Chamberland.

Partenaires

Deux volets étaient aussi importants au niveau des partenaires qui ont collaboré aux efforts de la Poudrière. Le premier est le suivant:

• Les partenaires2019: La Ville de Windsor, Desjardins du Val-Saint-François, Service d’entretien Piervan, Domtar, 99.3 FM, CIAX 98.3 FM, Clinique dentaire Dr. Jacques Vaillancourt, Clinique dentaire Dr. Nancy Béliveau, Martineau Communication et Impression et JP Cadrin et associés évaluateurs agréés.

• Les partenaires pour le menu de chacun des deux soirs: Chambre de commerce régionale de Windsor, Acti-Vin, les Encadrements Turgeon, Provigo Windsor, Distributions des Cantons.

Il est à noter que les profits de la vente du Bar, ainsi que tous les pourboires sont entièrement versés à la Poudrière.