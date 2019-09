Informations des travaux du réseau d’aqueduc sur la route 249 et du rang 10

Val-Joli – La directrice générale de la Municipalité de Val-Joli, Nathalie Rousseau, tiens à informer la population des travaux qui se déroulent depuis le 6 septembre et qui devrait se poursuivre jusqu’au 15 décembre concernant la route249 et le rang10.

Deux étapes importantes à retenir

Depuis le 12 septembre jusqu’au 4 octobre, le rang10 Est demeure complètement fermé à la circulation. Seuls les résidents dont le numéro civique se situe entre le 505 et le 537, rang 10 y ont accès. Si vous avez besoin d’aller au-delà du Parc des Loisirs (537), vous devez passer par le chemin Carrier vers Stoke.

Depuis mercredi 18 septembre et ce, pour une période de 2 semaines, l’intersection de la route249 et du rang10 sera complètement fermée à la circulation. Il faudra suivre les indications en passant par le 9e rang ou le 11e rang et suivre les indications afin de pouvoir atteindre l’autre côté de la route249.

«Votre collaboration est demandée afin d’assurer un chantier sécuritaire pour les signaleurs, les travaillants, les citoyens ainsi que les autres usagers de la route. Prévoyez du temps pour vos déplacements, car il se peut qu’il y ait des arrêts sporadiques. Nous sommes désolés des inconvénients que ces entraves peuvent vous occasionner», d’ajouter MmeRousseau qui est aussi secrétaire-trésorière de la Municipalité de Val-Joli.

(Source : Municipalité de Val-Joli).