L’Agenda 21 des Sources présente son plan d’Action 2019-2022

Asbestos (RL) - Le comité d’orientation de l’agenda 21 des Sources accueillait la population ainsi que ses différents partenaires dans une formule5 à 7, qui se déroulait dans l’enceinte de l’école secondaire l’Escale d’Asbestos mercredi dernier. Cette rencontre avait pour but de présenter le plan d’action2019-2022 et soulever par le fait même l’implication active des gens de la région, depuis les tous débuts du programme.

Guidés par des accompagnateurs, les gens avaient l’occasion de circuler au travers de différentes salles de classe de la polyvalente, où se déroulaient de courtes présentations réalisées par des intervenants directs du milieu, en lien avec le développement durable. C’est ainsi que tour à tour, les visiteurs ont notamment pu entendre parler de formations générales, d’environnement, de la jeunesse et de l’importance du sentiment d’appartenance, du développement multimédia, des services d’aides communautaires ainsi que de l’intégration sociale.

Ces points d’importances furent ciblés avec la communauté, par l’entremise de différents forums et ateliers de travail. Rappelons que le mandat de l’agenda 21 est de placer le développement durable à l’avant-plan du 21e siècle et d’en assurer la promotion, afin que les gens puissent se l’approprier et le glisser dans leur agenda de vie personnelle. Tel que le mentionnait M.Daniel Pitre, animateur de la soirée, «La définition du terme développement durable, c’est de répondre aux besoins d’aujourd’hui sans compromettre les générations futures».

Pour les deux coprésidents de l’agenda21, M.Hugues Grimard, préfet de la MRC et M.Daniel Dumas de la SADC des Sources, le succès de ce programme, qui a pris son envol avec la résolution adoptée en 2013, permet de témoigner de l’audace et du génie des gens de la région qui procure un vent de dynamisme fait rayonner la MRC des Sources partout au Québec et même ailleurs.