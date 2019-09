Collecte de bouteilles des Cadets de Windsor

Windsor - Le corps de cadet 2950 de Windsor procédera à sa collecte annuelle de bouteilles et de canettes vides, le dimanche 6 octobre de 9h à 16h. Cette année les cadets feront quelques routes, comme les années dernières. Ils leur feront aussi plaisir de vous accueillir pour recevoir vos bouteilles, canettes et dons dans le stationnement du centre communautaire de Windsor au 54 rue St-George. Cette collecte est importante et sert à financer les activités des cadets pour l’année. Merci pour votre collaboration et pour vos dons qui contribuent à l’avenir de VOS jeunes. Notez que le corps de cadets est prêt pour rencontrer vos jeunes tous les mardis à 18h30 et nous prenons de nouveaux et nouvelles candidates pour devenir un cadet dans une unité qui apporte de bonnes valeurs à sa communauté.