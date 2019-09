Inauguration de la nouvelle patinoire à Saint-Adrien

Saint-Adrien (RL) - Le vendredi 20 septembre marquait un jour important pour la petite municipalité de Saint-Adrien, alors que la nouvelle surface de la patinoire extérieure était officiellement inaugurée. C’est en présence de dignitaires municipaux, du député de Richmond, M.André Bachand, de la ministre québécoise déléguée à l’éducation et ministre de la condition féminine, Mme Isabelle Charest, le Maire Pierre Therrien et le préfet de la MRC des Sources, M.Hugues Grimard, que M.Claude Dupont, membre responsable du comité de réfection, procéda aux remerciements d’usages concernant l’implication des différents intervenants dans ce dossier.

«Comme toutes les organisations municipales, Saint-Adrien croit fermement aux bienfaits d’une vie active par la pratique d’activités physiques, récréatives et sportives. C’est pourquoi nous avons décidé de participer au programme de soutien aux installations sportives et récréatives du gouvernement du Québec, afin d’améliorer de façon permanente la structure de la patinoire…» A-t-il dit. Les coûts engendrés par ce projet de réfection s’élèvent à 168093$, auquel le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a contribué pour un montant total de 70043$. Les travaux réalisés touchaient essentiellement la base de béton, les bandes de la patinoire ainsi que l’installation d’un tout nouveau système d’éclairage. M.Dupont ne manqua pas de souligner et remercier lors de son allocution, l’apport et la contribution de tous les employés municipaux ainsi que des conseillers, Richard Viau et Francis Picard.