Un cadet de Windsor s’illustre au camp des cadets de Valcartier

Valcartier – L’adjudant Thomas Godbout, du Corps de cadets royaux de l’Armée canadienne2950 Windsor, a agi en tant que cadet-cadre cet été au Centre d’entrainement des cadets de Valcartier.

L’adjudant Godbout était cadet-cadre sur le cours d’instructeur de tir à la carabine à air comprimé. Il a notamment supervisé et entrainé un groupe d’environ 30 cadets pendant les 6 semaines du cours de tir. De plus, les cadets de son peloton et lui-même ont effectué une multitude d’activités telles que les activités sportives, le biathlon d’été, le vélo, les visites au lac, les courses d’orientation et bien plus encore.

L’adjudant Godbout a reçu un certificat de mérite le 16 août 2019 pour son dépassement marqué des normes attendues dans le cadre de ses fonctions, ses réalisations et son dévouement tout au long de l’été.

En plus de ces cadets, plusieurs autres cadets de leur unité et de la région ont participé à un camp d’été du programme des cadets. Chaque été au Québec, près de 5 000 cadets ont la chance de participer, tout à fait gratuitement, à des camps d’été d’une durée de deux, trois ou six semaines. C’est un véritable rendez-vous annuel pour beaucoup de ces jeunes, âgés de 12 à 18 ans, qui y développent des amitiés durables, des souvenirs impérissables, ainsi que des expériences qui leur seront utiles tout au long de leur vie.

Le Programme des cadets vise à développer chez les jeunes les qualités de civisme et de leadership, à promouvoir la bonne forme physique et à stimuler l’intérêt des jeunes pour les activités maritimes, terrestres et aériennes des Forces armées canadiennes.

Les inscriptions pour le programme d’instruction local pour chacune des unités de cadets commencent en septembre. Pour plus d’informations sur le Programme des cadets du Canada, visitez notre site www.cadets.ca, ou suivez-nous sur Facebook au www.facebook.com/CadetsQuebec.