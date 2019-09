Inauguration des nouvelles installations du club des bons amis de Danville

Danville (RL) - Le club des bons amis de l’âge d’or de Danville a reçu la visite du député de Richmond-Arthabaska, M.Alain Rayes, dans le cadre de l’inauguration officielle de leurs nouvelles installations ce mardi 10 septembre dernier. Bénéficiant d’une aide monétaire de l’ordre de 16100$ provenant du programme fédéral Nouveaux horizons pour les aînés, l’organisme communautaire, qui loge dans les locaux du centre Mgr Thibault, au 51 de la rue Cleveland a pu moderniser certains de ces équipements. Ainsi, l’importante contribution budgétaire jumeler au travail de plus d’une quinzaine de bénévoles, aurons permis entre autres de faire l’acquisition d’un nouveau réfrigérateur, de remplacer les tapis des tables de billard, faire l’acquisition de matériels informatiques, d’un système multimédia ainsi que de divers jeux.

M. Rayes s’est dit on ne peut plus fier de l’implication des gens de l’organisme dans ce dossier. «Il s’agit d’une autre belle démonstration du dynamisme incroyable des gens de notre région. Je tiens à féliciter tous les bénévoles qui ont participé au projet. Je remercie particulièrement le président du club, Réjean Fredette, ainsi que Réginald Couture et Rollande Pinard-Vigneux, qui ont été particulièrement impliqués dans cette belle initiative. Les locaux sont désormais mieux adaptés aux besoins des membres très actifs du Club des bons amis», a souligné le député sortant de Richmond-Arthabaska.