Le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi, souligné au sein de nos deux MRC

Val-St-François - Des Sources (RL) - Le carrefour jeunesse emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois Francs, tenait la semaine dernière deux soirées reconnaissances du mérite étudiant dans le cadre de son programme Trio étudiant Desjardins pour l’emploi.

La MRC des Sources fut la première à accueillir le Gala du Mérite étudiant, alors que celui-ci s’est déroulé du côté du centre de loisirs Notre-Dame-de-toutes-joies, le mardi 10 septembre dernier à Asbestos, tandis que le rendez-vous pour les jeunes du Val St-François s’est tenu le lendemain au centre communautaire de Richmond. En tout ce sont 101 étudiants, dont 78 de la région d’Asbestos et 23 provenant de celle de Richmond, qui ont eu l’opportunité de travailler ou d’effectuer un stage cet été, grâce au programme Trio étudiant Desjardins via les volets Apprenti-Stage et Expérience travail-été.

Dans le cadre de ces soirées de gala, plusieurs bourses de 100$ ont été remises parmi les jeunes participants, de même que de nombreux prix de présences. Ces soirées reconnaissances furent également des moments propices pour souligner l’apport des employeurs aux succès de ce programme, eux qui permettent aux jeunes d’acquérir un premier contact avec le marché du travail. Parmi les 66 employeurs et/ou organismes impliqués cette année, un prix Employeur Pro-Jeune, soulignant l’excellence de leur implication, fût remis dans chacune des deux MRC et les récipiendaires furent: Mme Julie Brousseau de la municipalité de Wotton ainsi que Mme Karyne Robidas-Bathalon du centre d’interprétation de l’Ardoise de Richmond.

Le programme Trio étudiant Desjardins pour l’emploi est organisé par le Carrefour jeunesse-emploi et entièrement financé par les partenaires locaux, soit les Caisses Desjardins, les municipalités participantes de la MRC des Sources et de la MRC du Val Saint-François ainsi que de la SADC des Sources. Félicitations à tous les jeunes, ainsi qu’à l’ensemble des entreprises participantes.