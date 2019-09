Le projet des paniers de la rentrée dans la MRC des Sources

Magog – C’est ce dimanche 15 septembre qu’a eu lieu la toute première distribution de paniers de la rentrée dans la MRC des Sources. Mis sur pied par la Commission scolaire des Sommets (CSS), ce projet a permis d’offrir une aide alimentaire à une vingtaine de familles plus vulnérables de la région. De nombreux bénévoles ont mis la main à la pâte pour confectionner et distribuer ces paniers d’une valeur de 200$.

Cette initiative est rendue possible grâce à la générosité de partenaires du milieu, soit le Maxi d’Asbestos, la Caisse Desjardins des Sources, le Club Optimiste d’Asbestos et de Wotton, le Festival du rire, les Chevaliers de Colomb de Saint-Georges-de-Windsor, le Bentley du Carrefour de l’Estrie, l’Association des retraités de l’enseignement, la Fondation de l’école primaire de la Tourelle ainsi que les écoles primaires de la Passerelle et Masson.

Les directions d’école, qui connaissent bien leurs élèves, ont été en mesure d’identifier ceux et celles dont les familles bénéficieront de cette initiative. Le tout est fait avec discrétion afin de ne pas stigmatiser les élèves dans le besoin.

«La Commission scolaire des Sommets est préoccupée par le fait que plusieurs élèves de son territoire ne mangent pas toujours à leur faim. Dans ce contexte, il est difficile pour eux d’être dans de bonnes dispositions pour apprendre. Nous sommes reconnaissants envers tous les partenaires qui se sont impliqués dans la réalisation des paniers de la rentrée dans la MRC des Sources qui permet de soutenir une vingtaine de familles afin qu’elles puissent partir l’année du bon pied», a déclaré M.Jean-Philippe Bachand, président de la CSS.