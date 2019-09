Investissement majeur de 200 000$ au Centre Récréatif d’Asbestos

Asbestos - Le Centre Récréatif d’Asbestos inc., organisme à but non lucratif, est fier de débuter sa 65e année d’activités hivernales en offrant à ses utilisateurs de nouveaux équipements de fabrication de glace. En effet, grâce à la collaboration financière des villes d’Asbestos et de Danville, l’Aréna Connie Dion d’Asbestos a pu remplacer au cours de l’été, le refroidisseur et la tuyauterie à saumure, et faire une mise à niveau de la salle mécanique.

Les travaux permettent d’actualiser les équipements de fabrication de glace et d’offrir aux utilisateurs un aréna à la hauteur de leurs attentes.

De plus, la ventilation de la salle mécanique a été modifiée, ce qui améliorera grandement l’air ambiant.

C’est un investissement total de 200 000$, qui permet à l’Aréna le maintien de ses activités hivernales.

Il est très important pour nous, la ville d’Asbestos, d’appuyer un tel projet, car Le Centre Récréatif d’Asbestos est un lieu rassembleur pour la population de notre MRC des sources, notamment par l’offre de service au niveau des sports de glace, mais également pour son Centre de Conditionnement physique qui compte plus de 450 membres, mentionne le maire de la ville d’Asbestos, M. Hugues Grimard.

De son côté, le maire de la ville de Danville, M. Michel Plourde, mentionne qu’il est très important de garder cet équipement de loisir au service de toute la MRC des Sources. La ville de Danville est fière d’appuyer financièrement ce projet, lequel était essentiel pour le maintien de l’organisme et pour offrir des activités hivernales et d’entrainement de qualité aux Danvillois.

Pour le président du conseil d’administration du Centre Récréatif d’Asbestos, Pierre Benoit : Je suis très fier de notre Aréna et des services offerts à la population. Un tel projet n’aurait pu voir le jour sans la collaboration des deux municipalités, Asbestos et Danville. Certains de nos équipements sont vieillissants et cet investissement est un pas dans la bonne direction pour la pérennité de notre organisme.

L’aboutissement de ce projet est une belle marque de reconnaissance pour les membres du conseil d’administration du Centre Récréatif d’Asbestos Inc. Vous êtes tous invités à venir visiter ce centre des loisirs qui constitue un service essentiel pour notre communauté depuis 65 ans.