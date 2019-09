Une cadette d’Asbestos se démarque

Asbestos – Lors d’une cérémonie se déroulant le 2 août au camp d’été des cadets de Bagotville, une cadette d’Asbestos s’est distinguée de ses pairs sur le cours d’instruction générale. En effet, la cadette Laurie Champagne, de l’Escadron 635 Asbestos Danville, a été nommée meilleure cadette de sa section. Originaire d’Asbestos, la cadette Laurie Champagne s’est démarquée des autres cadets par sa tenue, sa motivation, sa conduite et ses accomplissements.

Pendant les deux semaines du cours d’instruction générale, Laurie a eu la chance de participer à plusieurs spécialités du programme des cadets, soit le sport, le tir, la survie, la musique ainsi que de l’introduction à l’aviation.

Laurie fait partie du programme des cadets depuis un an. Âgée de 13 ans, Laurie est arrivée au camp de Bagotville le 22 juillet.

Le Programme des cadets est en vigueur à l’année dans toutes les municipalités du Canada et a pour mission de favoriser l’épanouissement chez les jeunes et de les préparer à faire la transition vers l’âge adulte en leur donnant les outils nécessaires pour relever les défis d’une société moderne grâce à un programme dynamique axé sur la communauté. Il s’agit d’un programme national accessible à tous les jeunes Canadiens âgés de 12 à 18 ans qui souhaitent participer à des activités divertissantes, stimulantes et valorisantes.