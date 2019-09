Le méchoui de la paroisse Sainte-Bibiane est de retour

Richmond – Le méchoui annuel organisé par la paroisse Sainte-Bibiane est de retour et se tiendra le samedi 21 septembre à 18h, au Centre communautaire Sainte-Famille de Richmond. L’événement, qui en sera à sa septième édition, est devenu un incontournable moment de rencontre conviviale pour les citoyens de la région de Richmond.

La soirée débutera par un cocktail d’accueil à 18h. Le méchoui, préparé par le traiteur Helen’s Catering, offrira au menu deux choix de viande, soit le porc et le bœuf ainsi qu’une variété de salades et de desserts. Une coupe de vin sera également servie. La soirée se poursuivra avec l’encan silencieux et sera suivie d’une soirée musicale et dansante.

Yves Custeau et encan silencieux

Yves Custeau, un artiste bien connu de la région, assurera la partie musicale de la soirée. Il offrira un répertoire varié des meilleurs succès québécois et américains. Il pourra répondre aux demandes spéciales et touchera divers styles dont le country, pop et rock.

Cet artiste multi-instrumentiste, surtout connu pour sa virtuosité à la guitare, a accompagné cet été la chanteuse Marie Chantal Toupin dans une tournée du Québec. C’est cette fois une prestation à la guitare et à la voix de type One man band qu’il nous propose.

Il y aura également un encan silencieux qui offrira de beaux prix au plus offrant. Notons particulièrement la location d’une voiture Tesla offerte par JN Auto, une magnifique toile de Jean-Guy Berthiaume et de nombreux autres items très intéressants.

Améliorations à partager

«L’an dernier, le méchoui avait rapporté un profit de 5 093$. Les organisateurs espèrent égaler et même dépasser cette somme. Les profits de cette année serviront à l’amélioration des installations des Trésors du partage, le magasin d’articles et de vêtements usagés qui est la principale activité de financement de la paroisse», précise Jeannette Comeau Charland, secrétaire et trésorière de la Fabrique Sainte-Bibiane.

Toute la population est invitée à venir en grand nombre participer à cette soirée. Les gens qui désirent se procurer des billets pour le méchoui sont invités à contacter le presbytère, au 826-2390, ou l’un des marguilliers. C’est une invitation à tous.