400 billets à vendre pour le projet du centre Théo Vallières

Windsor (RC) – Roxanne Vallières annonce de nouveaux horizons pour l’automne qui approche. Le Centre de répit Théo Vallières mijote entre autres une nouvelle construction et un centre accru au niveau des services. «Pour réaliser notre objectif, nous avons besoin de plus d’argent. Pour cela, j’ai 400 billets chacun au coût de 60$ à vendre», mentionne MmeVallières, fondatrice et coordonnatrice

Les acheteurs auront la chance de gagner un 1er prix de 700$ et un 2e de 250$ pendant 10 semaines consécutives. Déjà, 100 billets se sont déjà envolés. Cette loterie est en collaboration avec le Journal Actualité-L’Étincelle et Martineau Communication et Impression.

Chaque tirage met en jeu les deux prix pour les dates suivantes:

• Les 3, 10, 17, 24 et 31 octobre

• Les 7, 14, 21 et 28 novembre

• Le 5 décembre

Les 10 tirages auront lieu à 9h au Journal Actualités L’Étincelle.

«Avec ce billet en main, vous contribuez à cette belle histoire auprès du Centre de répit Théo Vallières», d’ajouter Roxanne Vallière. Pour plus d’information ou pour vous se procurer un billet, composez le 819 238-9037, ou à centre.theovallieres@hotmail.com.