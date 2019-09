Pas besoin d’attendre la retraite pour faire du bénévolat au « CŒUR » de notre communauté!

Richmond – Suite au lancement du livret bilingue Le CAB, une ressource essentielle au CŒUR de notre communauté, le comité de recrutement de bénévoles et promotion des services du Centre d’action bénévole (CAB) de Richmond n’a pas ménagé ses efforts pour en faire la promotion.

Des cinq municipalités desservies par le CAB de Richmond, plusieurs associations francophones et anglophones, ainsi que différents groupes ciblés, ont été rencontrées afin que soit clairement transmise la mission que s’est donnée l’organisme. Il s’agit de recruter des bénévoles à court, moyen et long terme et faire connaître ses 14 services en maintien à domicile et pour la population en général.

Ces rencontres personnalisées ont également permis l’appropriation du contenu du livret. «On souhaite rejoindre le plus de gens possible pour les informer de nos services, mais surtout afin de leur transmettre l’envie d’être à l’affût, éveillés aux conditions de leurs voisins, devenir carrément des passeurs d’informations afin de coupler nos services aux besoins des aînés et à la population en général», expose Louise Bédard, coordonnatrice des services en maintien à domicile.

Quant à la vision à long terme du CAB, elle vise à s’ancrer aussi auprès des jeunes travailleurs et jeunes retraités. «Nous souhaitons contribuer à revivifier une culture de générosité, de passer au suivant», lance avec détermination Bédard.

Pour ceux et celles qui aimeraient prendre connaissance du livret, contactez-nous le Centre d’action bénévole de Richmond au 819 826-6166. Le CAB est situé au 1010, rue Principale Nord, porte A.