Marie-Lise Pilote amasse 10 475 $ pour l’école de musique du Centre d’Art

Richmond (RC) – Des centaines de personnes ont profité des Délices du Couvent lors des trois derniers dimanches d’août, les 11, 18 et 25. L’objectif de ces 3 activités était de collecter des fonds pour l’école de musique du Centre d’Art de Richmond (CAR). «Nous sommes heureux d’annoncer que 10475$ ont été amassés grâce à la générosité des donateurs, des bénévoles, des commanditaires et de notre artiste»,

Les Délices du Couvent ont permis aux visiteurs petits et grands de se sucrer le bec avec les petits gâteaux, biscuits, glaces, thés, limonades, sucre à la crème, et autres gâteries confectionnées avec amour par des bénévoles de la région. Les alléchants présentoirs et plateaux garnis ont comblé tous les sens et quelques jeunes musiciens de l’école ont offert des prestations aux visiteurs enchantés. Suite à cette réussite, les Délices du Couvent reviendront pour une 2e édition à l’été2020.

«En proposant ce rendez-vous sucré au Centre d’Art de Richmond, mon but était clair, je souhaitais amasser de l’argent pour l’école de musique. Par contre, je ne m’attendais pas à vivre trois événements si rassembleurs. J’ai eu le bonheur de rencontrer des gens généreux et soucieux de voir grandir cette école vieille de 35 ans. Merci à vous tous qui m’avez dit oui spontanément et merci d’avoir été là. Vous avez été les paillettes sur le gâteau!», a estimé chaleureusement Marie-Lise Pilote.

Le Centre d’Art de Richmond profitait de cet évènement pour lancer officiellement sa campagne de financement permanente sous le thème, CAR je t’aime qui chapeautera diverses activités de financement à venir.